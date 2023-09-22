Пять главных новостей мира и Украины на 19:00 22 сентября

1. Байден объявил: танки Abrams будут у ВСУ на следующей неделе. Едут системы ПВО и "кассеты". Президент США Джо Байден утвердил новый пакет военной помощи для Украины на сумму $325 млн, куда среди всего прочего войдет вторая батарея зенитного ракетного комплекса средней дальности MIM-23 Hawk. Также, по словам американского лидера, первые американские танки Abrams прибудут в Украину "на следующей неделе".

2. Зеленский: ВСУ освободят Бахмут и еще два города. Не буду их называть, но есть четкий план. ВСУ собираются освободить Бахмут и еще два города, сказал президент журналистам в Вашингтоне. "Я думаю, что мы деоккупируем еще два города. Я не скажу вам, какие города, извините. У нас есть план. Очень, очень подробный план", — заявил глава государства.

3. "Так, почалось". Ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе — много видео. Во временно оккупированном Севастополе вскоре после 13 часов прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты сообщили о ракетной атаке Сил обороны Украины по штабу Черноморского флота РФ. Спустя несколько минут это подтвердилось: был прилет точно в админздание штаба флота. Позже командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук официально подтвердил, что удар по штабу Черноморского флота РФ нанесли украинские летчики.

4. Реальный ВВП Украины вырос на 19,5% во втором квартале — Госстат. Реальный ВВП Украины во втором квартале 2023 года увеличился на 19,5% по сравнению со вторым кварталом 2022 года, утверждает Государственная служба статистики. По сравнению с предыдущим кварталом (первым кварталом 2023 года) увеличение реального ВВП составило 0,8% (с учетом сезонного фактора).

5. Нагорный Карабах. Азербайджан пообещал амнистию сепаратистам, которые сложат оружие. "Даже для бывших военных и комбатантов, если их можно так классифицировать, даже для них мы предполагаем амнистию или намекаем на амнистию", — сказал советник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Он также отметил, что права армян Карабаха будут соблюдены при реинтеграции территории в состав Азербайджана.

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