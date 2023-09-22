П'ять головних новин світу та України на 19:00 22 вересня

1. Байден оголосив: танки Abrams будуть у ЗСУ наступного тижня. Їдуть системи ППО та "касети". Президент США Джо Байден затвердив новий пакет військової допомоги для України на суму $325 млн, куди серед іншого увійде друга батарея зенітного ракетного комплексу середньої дальності MIM-23 Hawk. Також, за словами американського лідера, перші американські танки Abrams прибудуть до України "наступного тижня".

2. Зеленський: ЗСУ звільнять Бахмут та ще два міста. Не називатиму їх, але є чіткий план. ЗСУ збираються звільнити Бахмут і ще два міста, сказав президент журналістам у Вашингтоні. "Я думаю, що ми деокупуємо ще два міста. Я не скажу вам, які міста, вибачте. Отже, у нас є план. Дуже, дуже докладний план", – заявив глава держави.

3. "Так, почалося". Ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі — багато відео. У тимчасово окупованому Севастополі невдовзі після 13 години пролунали потужні вибухи. Російські окупанти повідомили про ракетну атаку Сил оборони України по штабу Чорноморського флоту РФ. Через кілька хвилин це підтвердилося: був приліт точно до адмінбудівлі штабу флоту. Пізніше командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук офіційно підтвердив, що удару по штабу Чорноморського флоту РФ завдали українські льотчики.

4. Реальний ВВП України зріс на 19,5% у другому кварталі – Держстат. Реальний ВВП України у другому кварталі 2023 року збільшився на 19,5% порівняно з другим кварталом 2022 року, стверджує Державна служба статистики. Порівняно з попереднім кварталом (першим кварталом 2023 року) збільшення реального ВВП склало 0,8% (з урахуванням сезонного чинника).

5. Нагірний Карабах. Азербайджан пообіцяв амністію сепаратистам, які складуть зброю. "Навіть для колишніх військових та комбатантів, якщо їх можна так класифікувати, навіть для них ми припускаємо амністію або натякаємо на амністію", – сказав радник президента Азербайджану Хікмет Гаджієв. Він також зазначив, що права вірмен Карабаху будуть дотримані під час реінтеграції території до складу Азербайджану.

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