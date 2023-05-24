Пять главных новостей мира и Украины на 19:00 24 мая

1. Уоллес внезапно посетил Киев. Речь шла о Storm Shadow и о том, "о чем еще нельзя говорить". Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Киев с неанонсированным визитом и встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым. На встрече обсудили перспективы Украины на Вильнюсском саммите НАТО, дальнобойные ракеты Storm Shadow и дальнейшую военную поддержку, о которой "пока нельзя" говорить.

2. Зеленский провел Ставку: речь шла о переходе Украины на новые типы самолетов. Как сообщил президент, Украина приступила к работе над концепцией развития военной авиации с учетом перехода на новые типы самолетов. Кроме того, на Ставке заслушали отчет Минобороны об обеспечении боеприпасами передовых подразделений и резервов, проанализировали имеющиеся и потенциальные контракты на поставку и динамику наращивания собственного производства.

3. Православная церковь Украины переходит на новый календарь с осени: решение синода. Синод Православной церкви Украины проголосовал за переход на новоюлианский календарь. При этом в ПЦУ сообщили, что сохраняют за приходами и монастырями, желающими этого, право использовать старый календарь.

4. Медведчука лишили статуса адвоката. Дисциплинарная палата Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области приняла решение о лишении Виктора Медведчука, бывшего лидера запрещенной прокремлевской партии ОПЗЖ, статуса адвоката.

5. Россия окончательно вышла из договора об обычных вооруженных силах в Европе. Верхняя палата нелегитимного парламента РФ проголосовала за денонсацию договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), который действовал с 1992 года между странами НАТО и странами распавшейся Организации Варшавского договора.

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