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П'ять головних новин світу та України на 19:00 24 травня

Этот материал также доступен на русском
24.05.2023, 18:59
П'ять головних новин світу та України на 19:00 24 травня - Фото
Бен Воллес та Олексій Резніков (Фото - Twitter Oleksii Reznikov)

1. Воллес раптово відвідав Київ. Йшлося про Storm Shadow і про те, "про що поки не можна говорити". Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відвідав Київ з неанонсованим візитом і зустрівся з українським колегою Олексієм Резніковим. На зустрічі обговорили перспективи України на Вільнюському саміті НАТО, далекобійні ракети Storm Shadow та подальшу військову підтримку, про яку поки що "не можна говорити".

2. Зеленський провів Ставку: йшлося про перехід України до нових типів літаків. Як повідомив президент, Україна розпочала роботу над концепцією розвитку військової авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків. Крім того, на Ставці заслухали звіт Міноборони щодо забезпечення боєприпасами передових підрозділів та резервів, проаналізували наявні та потенційні контракти на постачання та динаміку нарощування власного виробництва.

3. Православна церква України переходить на новий календар з осені: рішення синоду. Синод Православної церкви України проголосував за перехід до новоюліанського календаря. Водночас у ПЦУ повідомили, що зберігають за парафіями та монастирями, які бажають цього, право використовувати старий календар.

4. Медведчука позбавили статусу адвоката. Дисциплінарна палата Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області ухвалила рішення щодо позбавлення Віктора Медведчука, колишнього лідера забороненої прокремлівської партії ОПЗЖ, статусу адвоката.

5. Росія остаточно вийшла з договору про звичайні збройні сили в Європі. Верхня палата нелегітимного парламенту РФ проголосувала за денонсацію договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ), який діяв з 1992 року між країнами НАТО і колишніми країнами Організації Варшавського договору.

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Сергій Бережний
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