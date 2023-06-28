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Пять главных новостей мира и Украины на 19:00 28 июня

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2023, 18:59
Пять главных новостей мира и Украины на 19:00 28 июня - Фото
Выступление Владимира Зеленского в Верховной Раде (Фото - Офис президента)

1. Удар по Краматорску. Число погибших возросло до 11, 61 раненый: фотоВ результате российского ракетного удара по заведению питания в центре Краматорска 28 июня погибли 11 человек, еще 61 человек получил ранения. 

2. В придачу к ЗРК NASAMS. Литва обещает Украине БТРы М113 и боеприпасы. Кроме пусковых зенитно-ракетных установок NASAMS, передачу которых утром анонсировал президент страны Гитанас Науседа, в Украину направят еще и бронетранспортеры М113 с боеприпасами. 

3. Рада приняла новый закон о доплатах военным. Главное положение законопроекта – ежемесячное дополнительное вознаграждение военнослужащим от 30 000 до 100 000 грн пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач в порядке, размерах и условиях, установленных Кабинетом министров

4. "Больше никогда не согласимся на заморозку конфликта". Зеленский в Раде зачитал доктрину. Президент Владимир Зеленский в выступлении в Верховной Раде в честь Дня Конституции Украины вынес на обсуждение доктрину для нашей страны, содержащую пять основных ориентиров, которые "нация определяет как важные".

5. Вступление Украины в НАТО – тема встречи президентов Польши и Литвы с Зеленским. В Киеве президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа обсудили с президентом Владимиром Зеленским повестку июльского саммита НАТО в Вильнюсе и вопросы присоединения Украины к Североатлантическому Альянсу. 

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Сергей Бережной
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