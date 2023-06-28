Удар по Краматорску. Число погибших возросло до восьми, еще 56 человек ранены: фото

В результате российского ракетного удара по заведению питания в центре Краматорска к утру 28 июня погибли восемь человек, еще 56 получили ранения. Об этом сообщили в ГСЧС и МВД.

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Сообщается, что к 07:00 из-под завалов достали тела восьми человек, среди которых и тела троих детей – 2008 и 2011 годов рождения.

Пострадали 56 человек, среди них – ребенок 2022 года рождения.

Спасены три человека.

Спасатели проводят разбор завалов разрушенного здания и поиск людей, предположительно, находящихся под завалами.

В то же время один из главных российских пропагандистов Владимир Соловьев назвал удар по Краматорску "забастовкой" и распространил фейк о якобы пребывании военных в заведении питания.

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