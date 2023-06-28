Удар по Краматорську. Кількість загиблих зросла до восьми, ще 56 осіб поранені: фото

Внаслідок російського ракетного удару по закладу харчування у центрі Краматорська на ранок 28 червня загинули вісім людей, ще 56 отримали поранення. Про це повідомили у ДСНС та МВС.

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Повідомляється, що станом на 07:00 з-під завалів дістали тіла восьми людей, серед яких і тіла трьох дітей – 2008 та 2011 років народження.

Постраждало 56 осіб, серед них – дитина 2022 року народження.

Врятовано трьох осіб.

Рятувальники проводять розбір завалів зруйнованої будівлі та пошук людей, які, ймовірно, перебувають під завалами.

Водночас один із головних російських пропагандистів Володимир Соловйов назвав удар по Краматорську "страйком" і розповсюдив фейк про нібито перебування військових у закладі харчування.

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