П'ять головних новин світу та України на 19:00 28 червня

1. Удар по Краматорську. Кількість загиблих зросла до 11, 61 поранений: фото. Внаслідок російського ракетного удару по закладу харчування в центрі Краматорська 28 червня загинули 11 людей, ще 61 особа отримала поранення.

2. Додатково до ЗРК NASAMS. Литва обіцяє Україні БТРи М113 та боєприпаси. Окрім пускових зенітно-ракетних установок NASAMS, передання яких вранці анонсував президент країни Гітанас Науседа, до України направлять ще й бронетранспортери М113 із боєприпасами.

3. Рада ухвалила новий закон про доплати військовим. Головне положення законопроєкту – щомісячна додаткова винагорода військовослужбовцям від 30 000 до 100 000 грн пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань у порядку, розмірах та умовах, встановлених Кабінетом Міністрів.

4. "Більше ніколи не погодимося на заморожування конфлікту". Зеленський у Раді зачитав доктрину. Президент Володимир Зеленський у виступі у Верховній Раді з нагоди Дня Конституції України виніс на обговорення доктрину для нашої країни, яка містить п'ять основних орієнтирів, які "нація визначає як важливі".

5. Вступ України до НАТО – тема зустрічі президентів Польщі та Литви із Зеленським. У Києві президент Польщі Анджей Дуда та президент Литви Гітанас Науседа обговорили з президентом Володимиром Зеленським порядок денний липневого саміту НАТО у Вільнюсі та питання приєднання України до Північноатлантичного Альянсу.

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