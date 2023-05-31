Пять главных новостей мира и Украины на 19:00 31 мая

1. Дуда: Путин еще не проиграл войну и не стоит смеяться над танками 60-х годов. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что российский диктатор Владимир Путин еще не проиграл войну, поскольку армия РФ все еще находится на территории Украины и пока не разгромлена. "Путин еще не проиграл войну. Надеюсь, проиграет. А пока имеем ситуацию, когда российский каток давит Украину, ежедневно на фронте гибнут сотни людей", – сказал Дуда. Он также подчеркнул, что РФ – ядерное государство, имеющее "гигантские склады оружия".

2. Суд в Гааге приговорил бывших глав спецслужбы Югославии к 15 годам заключения. Бывший руководитель службы безопасности Югославии Йовица Станишич и его заместитель Франко Симатович приговорены к 15 годам лишения свободы – суд признал их ответственными за военные преступления во время военных действий в Хорватии и Боснии в начале 1990-х.

3. В Латвии избрали нового президента. Сейм Латвии избрал новым президентом страны Эдгарса Ринкевичса, ранее занимавшего должность министра иностранных дел.

4. Германия закрывает четыре из пяти консульств РФ, а также свои консульства в России. Правительство Германии закрывает четыре из пяти российских консульств в стране. Этот шаг стал ответом на решение Москвы ограничить количество немецких дипломатов в России до 350 человек.

5. Си Цзиньпин призвал глав служб нацбезопасности готовиться к "самым худшим" сценариям. Лидер Китая призвал высших должностных лиц в сфере нацбезопасности подумать о "худших сценариях" и подготовиться к "штормовому морю". "Мы должны придерживаться базового мышления и думать о худшем сценарии, быть готовыми пройти серьезные испытания сильными ветрами и бурными волнами, и даже опасным, штормовым морем", – сказал Си Цзиньпин. Он также отметил, что "сложность вопросов национальной безопасности, с которыми мы сейчас сталкиваемся, значительно возросла".

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