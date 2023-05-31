П'ять головних новин світу та України на 19:00 31 травня

1. Дуда: Путін ще не програв війну і не варто сміятися з танків 60-х років. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що російський диктатор Володимир Путін ще не програв війну, оскільки армія РФ все ще перебуває на території України та поки що не розгромлена. "Путін ще не програв війну. Сподіваюся, програє. А поки що маємо ситуацію, коли російський каток тисне Україну, щодня на фронті гинуть сотні людей", – сказав Дуда. Він також наголосив, що РФ – ядерна держава, яка має "гігантські склади зброї".

2. Суд у Гаазі засудив колишніх голів спецслужби Югославії до 15 років ув'язнення. Колишнього керівника служби безпеки Югославії Йовица Станішича та його заступника Франка Симатовича засуджено до 15 років позбавлення волі – суд визнав їх відповідальними за воєнні злочини під час військових дій у Хорватії та Боснії на початку 1990-х.

3. У Латвії обрали нового президента. Сейм Латвії обрав новим президентом країни Едгарса Рінкевичса, який раніше обіймав посаду міністра закордонних справ.

4. Німеччина закриває чотири з п'яти консульств РФ, а також свої консульства в Росії. Уряд Німеччини закриває чотири з п'яти російських консульств у країні. Цей крок став відповіддю на рішення Москви обмежити кількість німецьких дипломатів у Росії до 350 осіб.

5. Сі Цзіньпін закликав голів служб нацбезпеки готуватися до "найгірших" сценаріїв. Лідер Китаю закликав вищих посадових осіб у сфері нацбезпеки подумати про "найгірші сценарії" та підготуватися до "штормового моря". "Ми повинні дотримуватися базового мислення та думати про гірший сценарій, бути готовими пройти серйозні випробування сильними вітрами та бурхливими хвилями, і навіть небезпечним, штормовим морем", – сказав Сі Цзіньпін. Він також зазначив, що "складність питань національної безпеки, з якими ми зараз стикаємося, значно зросла".

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