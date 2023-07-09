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Пять главных новостей мира и Украины на 19:00 9 июля

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2023, 18:59
Пять главных новостей мира и Украины на 19:00 9 июля - Фото
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1. Кулеба о саммите НАТО: Согласованы важные для Украины решения, наш путь станет короче. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам визитов президента Владимира Зеленского в Болгарию, Чехию, Словакию и Турцию заявил, что "путь Украины в Альянс станет короче", и "несколько важных для этого решений уже согласованы". 

2. Зеленский и Дуда встретились в Луцке. Почтили память жертв Волынской трагедии – фото. Президент Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда в костеле Святых Петра и Павла в Луцке почтили память жертв Второй мировой войны и Волынской трагедии. "Память нас объединяет, вместе мы сильнее!" – написал Зеленский в соцсетях.

3. Польша тайно поставила Украине около дюжины боевых вертолетов Ми-24 – WSJ. The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает, что Польша тайно поставила Украине около десятка боевых вертолетов Ми-24. Издание отмечает, что украинский воздушный флот все еще меньше российского и Украина "аккуратно использует авиацию для минимизации потерь".  

4. Бундестаг одобрил закупку боеприпасов для украинских САУ PzH 2000 и танков Leopard 2. Бюджетный комитет Бундестага одобрил закупку дополнительных боеприпасов для САУ Panzerhaubitze 2000, боевого танка Leopard 2 и боевой машины пехоты Puma. "Украина борется за свою независимость, используя Panzerhaubitz 2000 и боевые танки Leopard 2. Потребности в 155-мм артиллерийских снарядах для гаубицы и 120-мм снарядах для боевого танка покрываются с помощью Германии", – говорится в официальном сообщении.

5. В Керчи взрывы. Оккупанты пишут о сбитой крылатой ракете возле Крымского моста – видео. В районе Керчи во временно оккупированном Крыму были слышны взрывы, пропагандистские ресурсы оккупантов пишут о работе ПВО якобы по "крылатой ракете". По опубликованным в соцсетях видео понятно, что события происходили в непосредственной близости к Керченскому мосту.  

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Сергей Бережной
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