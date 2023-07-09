П'ять головних новин світу та України на 19:00 9 липня

1. Кулеба про саміт НАТО: Узгоджено важливі для України рішення, наш шлях стане коротшим. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за підсумками візитів президента Володимира Зеленського до Болгарії, Чехії, Словаччини та Туреччини заявив, що "шлях України в Альянс стане коротшим", і "кілька важливих для цього рішень уже узгоджено".

2. Зеленський та Дуда зустрілися у Луцьку. Вшанували пам'ять жертв Волинської трагедії – фото. Президент Зеленський та його польський колега Анджей Дуда у костелі Святих Петра та Павла у Луцьку вшанували пам'ять жертв Другої світової війни та Волинської трагедії. "Пам'ять нас об'єднує, разом ми сильніші!" – написав Зеленський у соцмережах.

3. Польща таємно поставила Україні близько дюжини бойових вертольотів Мі-24 – WSJ. The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією, повідомляє, що Польща таємно поставила Україні близько десятка бойових вертольотів Мі-24. Видання зазначає, що український повітряний флот все ще менший за російський, і Україна "акуратно використовує авіацію для мінімізації втрат".

4. Бундестаг схвалив закупівлю боєприпасів для українських САУ PzH 2000 та танків Leopard 2. Бюджетний комітет Бундестагу схвалив закупівлю додаткових боєприпасів для САУ Panzerhaubitze 2000, бойового танка Leopard 2 та бойової машини піхоти Puma. "Україна бореться за свою незалежність, використовуючи Panzerhaubitz 2000 та бойові танки Leopard 2. Потреби у 155-мм артилерійських снарядах для гаубиці та 120-мм снарядах для бойового танка покриваються за допомогою Німеччини", – йдеться в офіційному повідомленні.

5. У Керчі вибухи. Окупанти пишуть про збиту крилату ракету біля Кримського мосту – відео. У районі Керчі у тимчасово окупованому Криму було чути вибухи, пропагандистські ресурси окупантів пишуть про роботу ППО по нібито "крилатій ракеті". За опублікованим у соцмережах відео зрозуміло, що події відбувалися у безпосередній близькості до Керченського мосту.

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