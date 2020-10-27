Шесть главных новостей Украины и мира на 18:30 27 октября

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1. ЭПИДЕМИЯ. РЕДКИЙ ДЕНЬ БЕЗ РЕКОРДОВ. ЗА СУТКИ ОТ КОРОНАВИРУСА В УКРАИНЕ УМЕРЛИ ПОЧТИ 130 ЧЕЛОВЕК. Вчера, 26 октября, в Украине выявили 6677 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 5426), среди них 298 (188 днем ранее) детей и 281 (182) медик (подробнее).

2. ДЕЛО ПРИВАТБАНКА. ПЕЧЕРСКИЙ СУД ПОТРЕБОВАЛ У НАБУ ОТЧЕТ KROLL ПО ИСКУ КОЛОМОЙСКОГО. Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Игоря Коломойского и потребовал у Национального антикоррупционного бюро Украины и Службы безопасности Украины результаты расследования детективного агентства Kroll по ПриватБанку, составленные для Нацбанка (подробнее).

3. НАБУ НАЗВАЛО АБСУРДНЫМ РЕШЕНИЕ ОАСК ПО СЫТНИКУ: ХОТЯТ ПРЕВРАТИТЬ НАС В КАРМАННУЮ СТРУКТУРУ. Вчера Окружной админсуд столицы вынес определение вычеркнуть Артема Сытника как директора Национального антикоррупционного бюро из госреестра. В суде заявили, что Сытник по-прежнему занимает пост главы бюро, хотя решение КСУ о неконституционности его назначения было принято еще 28 августа. В НАБУ решение назвали абсурдным и заангажированным (подробнее).

4. КАБМИН ОТДАЛ НА ДОРОГИ 61 МЛН ГРН ИЗ ПРОГРАММЫ МИНЗДРАВА ПО УЛУЧШЕНИЮ ДИАГНОСТИКИ РАКА. Кабинет министров решил передать 104,7 млн грн, которые должно было получить Министерство здравоохранения, другим ведомствам (подробнее).

5. ДЕСЯТЬ БОГАТЕЙШИХ ЛЮДЕЙ МИРА ЗА ДЕНЬ ПОТЕРЯЛИ $17 МЛРД. НЕ ПОСТРАДАЛ ТОЛЬКО БЕЗОС. Состояние десяти богатейших людей мира за 26 октября сократилось более чем на $17,5 млрд из-за распродажи на фондовом рынке (подробнее).

6. СЛУГА НАРОДА ПОСЧИТАЛА 70% ГОЛОСОВ И ЗАЯВИЛА, ЧТО ЛИДИРУЕТ В ОБЛАСТНЫХ И РАЙОННЫХ СОВЕТАХ. Слуга народа получит больше всех мандатов в областных и районных советах, Евросолидарность – вторая по облсоветам, но третья – в районных, сообщила СН, параллельно подсчитав 70% голосов (подробнее).

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Арина Толина

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