Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 1 января

В новогоднюю ночь ВСУ уничтожили рекордное количество "шахедов", в Сумской области дрон попал в двухэтажку, а во Львовской области – в музей Шухевича

Фото - МВС

1. Рекорд. В Новый год ВСУ уничтожили 87 из 90 "шахедов", также оккупанты били ракетами – ВС. В новогоднюю ночь россияне атаковали Украину рекордным количеством дронов-камикадзе типа Shahed и били ракетами, украинские защитники уничтожили 87 из 90 беспилотников – рекордное количество БпЛА (подробнее).

2. Россияне уничтожили музей Шухевича и ударили по университету, где учился Бандера – фото. Россияне осуществили массированную атаку дронами-камикадзе типа Shahed, в результате которой был уничтожен музей украинского военно-политического деятеля Романа Шухевича и повреждено здание университета, где учился лидер и идеолог Организации украинских националистов Степан Бандера (подробнее).



3. Украинский морской дрон Sea Baby способен стрелять ракетами – видео. Украинский морской дрон Sea Baby способен не только переносить взрывчатку, но и вести огонь ракетами. Об этом глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сообщил в интервью Украинской правде. Видео для LIGA.net предоставила пресс-служба СБУ (подробнее).



4. В Сумской области "шахед" попал в двухэтажку: двое погибших – фото. В первый день нового года россияне в очередной раз запустили ударные дроны по Украине, один "шахед" попал в двухэтажный дом в Сумской области (подробнее).



5. В Днепре прогремел взрыв. ВСУ сбили российскую ракету Х-59. Днем 1 января в Днепре прогремел взрыв, перед этим Воздушные силы ВСУ зафиксировали движение ракеты. Впоследствии стало известно об уничтожении вражеской цели (подробнее).



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