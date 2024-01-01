П'ять головних новин України та світу на 19:00 1 січня

В новорічну ніч ЗСУ знищили рекордну кількість "шахедів", у Сумській області дрон поцілив у двоповерхівку, а на Львівщині – в музей Шухевича

1. Рекорд. У Новий рік ЗСУ знищили 87 з 90 "шахедів", також окупанти били ракетами – ПС. У новорічну ніч росіяни атакували Україну рекордною кількістю дронів-камікадзе типу Shahed та били ракетами, українські захисники знищили 87 з 90 безпілотників – рекордну кількість БпЛА (детальніше).

2. Росіяни знищили музей Шухевича та вдарили по університету, де вчився Бандера – фото. Росіяни здійснили масовану атаку дронами-камікадзе типу Shahed, унаслідок неї був знищений музей українського військово-політичного діяча Романа Шухевича та пошкоджено будівлю університету, де вчився лідер та ідеолог Організації українських націоналістів Степан Бандера (детальніше).



3. Український морський дрон Sea Baby здатний стріляти ракетами – відео. Український морський дрон Sea Baby здатен не лише переносити вибухівку, а й вести вогонь ракетами. Про це голова Служби безпеки України Василь Малюк повідомив у інтерв'ю Українській правді. Відео для LIGA.net надала пресслужба СБУ (детальніше).



4. У Сумській області "шахед" поцілив у двоповерхівку: двоє загиблих – фото. У перший день нового року росіяни вчергове запустили ударні дрони по Україні, один "шахед" поцілив у двоповерховий будинок у Сумській області (детальніше).



5. У Дніпрі прогримів вибух. ЗСУ збили російську ракету Х-59. Вдень 1 січня у Дніпрі прогримів вибух, перед цим Повітряні сили ЗСУ зафіксували рух ракети. Згодом стало відомо про знищення ворожої цілі (детальніше).



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