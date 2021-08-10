Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 10 августа

1. КАБМИН СДЕЛАЛ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ РАБОТЫ ЗАКОНА ОБ "ИНВЕСТНЯНЯХ". Правительство приняло все необходимые подзаконные акты, что позволит практически использовать закон об "инвестнянях" – потенциальные инвесторы теперь могут подавать заявки. (подробнее)

2. ЗАПАСЫ УГЛЯ НА УКРАИНСКИХ ТЭС НА ТРЕТЬ НИЖЕ НОРМЫ. Ситуация с накоплением угля на украинских теплоэлектростанциях (ТЭС) остается критической. К 9 августа запасы угля на складах ТЭС были на 36,4% ниже нормы, утвержденной Министерством энергетики. (подробнее)

3. СУД ПРИЗНАЛ ПРОДАЖУ ПРОМИНВЕСТБАНКА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ПО ИСКУ РОССИЙСКОГО ВЭБА. Суд удовлетворил иск российской госкорпорации Внешэкономбанк (ВЭБ.РФ) и признал недействительной продажу 99,7% акций АО "Проминвестбанк" на аукционе. Такое решение 5 августа принял Северный апелляционный суд Киева. (подробнее)

4. БАНКИ УВЕЛИЧИЛИ ПРИБЫЛЬ В 2,5 РАЗА И РЕКОРДНО НАРАСТИЛИ КРЕДИТЫ БИЗНЕСУ. Прибыль украинских банков по итогам второго квартала выросла в 2,5 раза, по сравнению с апрелем-июнем 2020 года, до 19,1 млрд грн. Рентабельность капитала банков выросла до 29% по сравнению с 23% в прошлом году. (подробнее)

5. РЕЗНИКОВ: МОЖЕМ РАЗМЕСТИТЬ ВОЙСКА США В УКРАИНЕ. Украине нужно усилить противовоздушную оборону, она может разместить войска США. Об этом заявил министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников на встрече в США с руководителем американской аналитической организации Jamestown Foundation Гленом Ховардом. (подробнее)

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