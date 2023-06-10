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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 10 июня

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2023, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 10 июня - Фото
Фото: ОП

1. РОССИЯ АТАКОВАЛА ВОЕННЫЙ АЭРОДРОМ "МИРГОРОД" РАКЕТАМИ "ИСКАНДЕР". ПОВРЕЖДЕНА ТЕХНИКА. Российские оккупанты атаковали Полтавскую область крылатыми и баллистическими ракетами типа "Искандер" в ночь на 10 июня (подробнее).

2. ВСУ: РФ АТАКОВАЛА УКРАИНУ БАЛИСТИЧЕСКИМИ И КРЫЛАТЫМИ РАКЕТАМИ, А ТАКЖЕ ДРОНАМИ. ЕСТЬ 21 ПРИЛЕТ. Российские оккупанты атаковали Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 10 июня (подробнее).

3. В КИЕВ С НЕОЖИДАННЫМ ВИЗИТОМ ПРИБЫЛ ПРЕМЬЕР КАНАДЫ ДЖАСТИН ТРЮДО, ПОДПИСАНА ДЕКЛАРАЦИЯ – ВИДЕО. В Киев с неанонсированным визитом прибыл премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским (подробнее).

4. КАНАДА ПРЕДОСТАВИТ УКРАИНЕ НОВЫЙ ПАКЕТ ВОЕННОЙ ПОМОЩИ НА 500 МЛН И ОТДАСТ РОССИЙСКИЙ АН-124. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время визита в Киев объявил о выделении нового пакета военной помощи для Украины на сумму 500 миллионов долларов. Также он пообещал передать Украине российский транспортный самолет Ан-124, задержанный в прошлом году в Канаде (подробнее).

5. РАДА УВЕЛИЧИЛА ОТПУСК ВОЕННЫМ. Рада поддержала законопроект 9378 об отпусках военным. Согласно ему военным предоставляется отпуск 30 дней + 10 дней по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам (подробнее).

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Вадим Ребрина
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