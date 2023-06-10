П'ять головних новин України та світу на 19:00 10 червня

1. РОСІЯ АТАКУВАЛА ВІЙСЬКОВИЙ АЕРОДРОМ "МИРГОРОД" РАКЕТАМИ "ІСКАНДЕР". ПОШКОДЖЕНО ТЕХНІКУ. Російські окупанти атакували Полтавську область крилатими та балістичними ракетами типу "Іскандер" у ніч проти 10 червня (докладніше).

2. ЗСУ: РФ АТАКУВАЛА УКРАЇНУ БАЛІСТИЧНИМИ ТА КРИЛАТИМИ РАКЕТАМИ, А ТАКОЖ ДРОНАМИ. Є 21 ПРИЛІТ. Російські окупанти атакували Україну балістичними та крилатими ракетами, а також дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 10 червня (докладніше).

3. У КИЇВ З НЕСПОДІВАНИМ ВІЗИТОМ ПРИБУВ ПРЕМʼЄР КАНАДИ ДЖАСТІН ТРЮДО, УХВАЛЕНО ДЕКЛАРАЦІЮ – ВІДЕО. У Київ з неанонсованим візитом прибув премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським (докладніше).

4. КАНАДА НАДАСТЬ УКРАЇНІ НОВИЙ ПАКЕТ ВІЙСЬКОВОЇ ДОПОМОГИ НА 500 МЛН І ВІДДАСТЬ РОСІЙСЬКИЙ АН-124. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час візиту в Київ оголосив про виділення нового пакета військової допомоги для України на суму у 500 мільйонів доларів. Також він пообіцяв передати Україні російський транспортний літак Ан-124, затриманий минулого року в Канаді (докладніше).

5. РАДА ЗБІЛЬШИЛА ВІДПУСТКИ ВІЙСЬКОВИМ. Рада підтримала законопроєкт 9378 щодо відпусток військовим. Згідно з ним військовим надається відпустка 30 днів + 10 днів за сімейними обставинами та з інших поважних причин (докладніше).

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