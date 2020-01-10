Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 10 января

1. США ПЕРЕДАЛИ УКРАИНЕ ДАННЫЕ РАЗВЕДКИ ПО БОИНГУ. По словам главы МИД, Украина получила важные данные, которые обработают специалисты. "Вместе с президентом встретились с представителями США, в частности с руководителем посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные", - отметил он. Но, говорит, раскрыть информацию нельзя (подробнее).



2. СУД ОТКАЗАЛ КОЛОМОЙСКОМУ В АРЕСТЕ АКЦИЙ СБЕРБАНКА. Северный апелляционный хозяйственный суд закрыл рассмотрение апелляционной жалобы компании Санаторий "Энергетик" (связана с Игорем Коломойским) на снятие ареста с акций Сбербанка Украина (подробнее).

3. НАФТОГАЗ УВЕЛИЧИЛ СУММУ ПРЕТЕНЗИЙ К РОССИИ. Нафтогаз подает обновленные иски против России в Третейский суд Гааги, требуя обязать РФ выплатить группе более $7 млрд компенсации за потерю возможности использовать свое имущество в Крыму (подробнее).

4. ВОЕННЫЕ НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАЛИ "СВИДЕТЕЛЯ ДЛЯ ГААГИ". Задержан боевик гибридной армии РФ на Донбассе, который, как утверждают после его опроса пограничники, охранял место падения и обломки сбитого российской ракетой "Бук" лайнера Boeing 777 рейса МН17 (подробнее).

5. ОТКРЫТИЕ ЮНОШЕСКИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР-2020. Игры начались с церемонии открытия на Vaudoise Arena в Лозанне. На открытии присутствовали 8000 зрителей, был поднят олимпийский флаг и зажжен олимпийский огонь (подробнее).

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