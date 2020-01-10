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Мы не можем раскрыть информацию США о падении Boeing - Пристайко

Мы не можем раскрыть информацию США о падении Boeing - Пристайко - Фото
Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба Кабмина)
10.01.2020, 18:53

На вопрос, передала ли данные своей разведки Канада, министр ответил, что обмен информацией "усложнен"

Украина не может обнародовать информацию о падении самолета МАУ в Иране, которую передали Киеву разведывательные органы США и Великобритании. Об этом на брифинге сообщил глава МИД Вадим Пристайко.

"Мы сейчас не можем говорить об информации, которая была передана США, Британией или другими странами, это секретная информация, которая передана разведками этих стран", - сказал Пристайко.

На вопрос, передала ли данные своей разведки Канада, он ответил, что обмен информацией "усложнен".

"Есть объяснение, почему усложнен обмен информацией. Есть форматы, которые не позволяют нам…Этим странам проще обмениваться информацией, потому что между ними заключены договоры о защите секретной информации, которые заключены в рамках НАТО. Мы не члены НАТО, поэтому обмен информацией усложнен бюрократически", - сказал Пристайко.

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США разведка мау boeing вадим пристайко
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