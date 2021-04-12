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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 12 апреля

12.04.2021, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 12 апреля - Фото

1. ЭСКАЛАЦИЯ НА ГРАНИЦАХ. КУЛЕБА ЕДЕТ НА СРОЧНОЕ ЗАСЕДАНИЕ УКРАИНА-НАТО И ВСТРЕЧУ С ГЕНСЕКОМ. 13 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба будет участвовать во внеочередном заседании Комиссии Украина-НАТО, а также встретится с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом. Главная тема обсуждения – обострение ситуации в сфере безопасности с Россией (Подробнее). 

2. УКРЭНЕРГО ЗАВЕРШИЛА 2020 ГОД С УБЫТКОМ 27,5 МЛРД ГРН. ЧАО "НЭК "Укрэнерго" по итогам 2020 года получило чистый убыток в размере 27,5 млрд грн (Подробнее). 

3. СУДЬИ НЕ ЯВИЛИСЬ НА ЗАСЕДАНИЕ КСУ, КОТОРОЕ СОЗВАЛ ТУПИЦКИЙ. ЕГО САМОГО НЕ ПУСТИЛА ОХРАНА. Заседание Конституционного суда, на котором должны были рассматривать увольнение Александра Тупицкого с должности судьи, не состоялось (Подробнее). 

4. В США ПОЛИЦИЯ ЗАСТРЕЛИЛА ЧЕРНОКОЖЕГО МУЖЧИНУ, В ГОРОДЕ БЕСПОРЯДКИ – ВИДЕОБеспорядки вспыхнули в пригороде Миннеаполиса Бруклин-Сентер в США после того, как полиция застрелила вчера, 11 апреля, чернокожего мужчину во время остановки за нарушение правил дорожного движения (Подробнее). 

5. ВАКЦИНУ CORONAVAC ОТПРАВЛЯЮТ В РЕГИОНЫ: КОГО ПРИВЬЮТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ. Минздрав начинает доставлять китайскую вакцину от коронавируса CoronaVac в регионы (Подробнее).

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