Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 12 ноября

1. Спикер Палаты представителей предложил новый временный бюджет США без помощи Украине. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон предложил конгрессменам рассмотреть две временные бюджетные резолюции, чтобы не допустить правительственного шатдауна. Законопроекты не предусматривают финансирование Украины, которое, по его словам, следует рассматривать отдельно от другой иностранной помощи. Также там нет финансирования для Израиля (детальнее).

2. ГУР: В Мелитополе взорвали штаб россиян, ликвидированы трое офицеров Росгвардии. Главное управление разведки сообщило, что в Мелитополе в результате взрыва в штабе убиты трое офицеров Росгвардии. В ГУР называют это акцией мести, которую реализовало движение сопротивления (детальнее).

3. Если разорвать цепочки снабжения армии РФ, оккупантов можно будет "выморозить" – ВСУ. Сезонное похолодание в сочетании с атаками на логистические цепочки армии оккупантов позволит "выморозить" россиян из Украины, сказал глава службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо (детальнее).

4. SpaceX назвала новую дату тестового полета Starship. Это произойдет уже в ноябре. Следующий тестовый запуск системы Starship от SpaceX может состояться 17 ноября. Компания ожидает одобрения Федерального управления авиации США и других регуляторов. Запуск станет вторым после неудавшегося полета в апреле, когда система взорвалась вскоре после старта (детальнее).

5. Россияне уничтожили библиотеку Гончара в Херсоне: фото последствий обстрела. "️Херсон снова под огнем оккупантов. Одно из попаданий – в областную библиотеку имени Гончара. В здании – существенные разрушения. Также возник пожар. Спасатели более полутора часов укрощали пламя", — сообщил глава обладминистрации Александр Прокудин (детальнее).

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