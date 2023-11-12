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П'ять головних новин України та світу на 19:00 12 листопада

Этот материал также доступен на русском
12.11.2023, 19:00
П'ять головних новин України та світу на 19:00 12 листопада - Фото
Обласна бібліотека імені Гончара після обстрілу РФ (Фото - Telegram Прокудін Олександр)

1. Спікер Палати представників запропонував новий тимчасовий бюджет США без допомоги Україні. Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон запропонував конгресменам розглянути дві тимчасові бюджетні резолюції, щоб не допустити урядового шатдауну. Законопроєкти не передбачають фінансування України, яке, за його словами, слід розглядати окремо від іншої іноземної допомоги. Також там немає фінансування для Ізраїлю (детальніше).

2. ГУР: У Мелітополі підірвали штаб росіян, ліквідовано трьох офіцерів Росгвардії. Головне управління розвідки повідомило, що в Мелітополі в результаті вибуху в штабі вбито трьох офіцерів Росгвардії. У ГУР називають це акцією помсти, яку реалізував рух опору (детальніше).

3. Якщо розірвати ланцюжки постачання армії РФ, окупантів можна буде "виморозити" – ЗСУ. Сезонне похолодання у поєднанні з атаками на логістичні ланцюжки армії окупантів дозволить "виморозити" росіян з України, сказав голова служби зі зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо (детальніше).

4. SpaceX назвала нову дату тестового польоту Starship. Це станеться вже у листопаді. Наступний тестовий запуск StarShip від SpaceX може відбутися 17 листопада. Компанія очікує на схвалення Федерального управління авіації США та інших регуляторів. Запуск стане другим після невдалого польоту у квітні, коли система вибухнула незабаром після старту (детальніше).

5. Росіяни знищили бібліотеку Гончара у Херсоні: фото наслідків обстрілу. "️Херсон знову під вогнем окупантів. Одне з влучань – в обласну бібліотеку імені Гончара. У будівлі – суттєві руйнування. Також виникла пожежа. Рятувальники понад півтори години приборкували полум'я", — повідомив голова обладміністрації Олександр Прокудін (детальніше).

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