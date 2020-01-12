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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 12 января

Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 12 января - Фото
12.01.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. АВАКОВ: ЗАДЕРЖАЛИ КИЛЛЕРОВ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В УБИЙСТВЕ ОКУЕВОЙНацполиция задержала группу киллеров, подозреваемых в убийстве бывшего бойца добровольческого батальона Киев-2 Амины Окуевой. Министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что "ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступлении оружии" (подробнее).

2. БРИТАНИЯ ОТРЕАГИРОВАЛА НА ЗАДЕРЖАНИЕ СВОЕГО ПОСЛА В ТЕГЕРАНЕ. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб раскритиковал задержание британского посла в Иране Роберта Макейра на акции протеста в Тегеране.  "Задержание нашего посла в Тегеране без всяких оснований или объяснений является грубым нарушением международного права", - отметил глава МИД (подробнее).

3. В КИТАЕ ЗАРАБОТАЛ КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ СФЕРИЧЕСКИЙ РАДИОТЕЛЕСКОПДиаметр тарелки составил 500 метров, приемная зона эквивалентна примерно 30 футбольным полям. Стоимость радиотелескопа составила около $170 млн. Рядом с радиотелескопом построили тематический астрономический парк для привлечения туристов (подробнее).

4. СЕМЬ СТРАН ВРЕМЕННО ЛИШИЛИ ПРАВА ГОЛОСА В ООН. Речь идет о Ливане, Венесуэле, Центральноафриканской Республике, Гамбии, Лесото, Тонга и Йемене. Причина - неуплата взносов в бюджет организации. В прошлом году 146 из 193 стран ООН полностью уплатили взносы в бюджет организации (подробнее).

5. В ЛИВИИ ОБЪЯВЛЕНО О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ. Перемирие установлено между признанным ООН Правительством национального согласия и Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. Прекращение огня должно было начаться с 00:01 12 января, его подтвердили обе стороны (подробнее).

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