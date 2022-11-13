Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 13 ноября

1. Венгерский депутат призвал к пересмотру границ, МИД Украины ответил

В Министерстве иностранных дел призвали официальные структуры Венгрии осудить "безответственное высказывание" депутата венгерского парламента о пересмотре государственных границ.

2. В Беларуси растет напряжение из-за РФ, мобилизованные скупают алкоголь в Мелитополе — ВСУ

В Брестской области Беларуси, особенно в районах, где размещены прибывающие подразделения российской армии, "значительно" усиливается социальное напряжение. Местные больницы перегружены работой с россиянами, которые массово болеют из-за ненадлежащих условий в палаточных городках.

3. ВСУ ударили по зданию под Херсоном, где было до 500 россиян — вывезли два грузовика трупов

Военные заявляют, что Силы обороны Украины поразили район сосредоточения оккупантов в Херсонской области — в районе Днепрян, по зданию, где находились до 500 россиян, был нанесен высокоточный удар.

4. Сунак собирается "бросить вызов" Путину на саммите G20: Война вызвала опустошение в мире

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак собирается "бросить вызов" российскому диктатору Владимиру Путину на саммите G20 в Индонезии.

5. Взрыв в центре Стамбула, четверо убиты, более 30 пострадавших – видео (18+)

На многолюдном пешеходном проспекте Истикляль в Стамбуле произошел взрыв, много людей пострадали.

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Сергій Бережний

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