UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 13 ноября

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2022, 19:02
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 13 ноября - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

1. Венгерский депутат призвал к пересмотру границ, МИД Украины ответил

В Министерстве иностранных дел призвали официальные структуры Венгрии осудить "безответственное высказывание" депутата венгерского парламента о пересмотре государственных границ.

2.  В Беларуси растет напряжение из-за РФ, мобилизованные скупают алкоголь в Мелитополе — ВСУ

В Брестской области Беларуси, особенно в районах, где размещены прибывающие подразделения российской армии, "значительно" усиливается социальное напряжение. Местные больницы перегружены работой с россиянами, которые массово болеют из-за ненадлежащих условий в палаточных городках. 

3. ВСУ ударили по зданию под Херсоном, где было до 500 россиян — вывезли два грузовика трупов

Военные заявляют, что Силы обороны Украины поразили район сосредоточения оккупантов в Херсонской области — в районе Днепрян, по зданию, где находились до 500 россиян, был нанесен высокоточный удар.

4.  Сунак собирается "бросить вызов" Путину на саммите G20: Война вызвала опустошение в мире

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак собирается "бросить вызов" российскому диктатору Владимиру Путину на саммите G20 в Индонезии. 

5. Взрыв в центре Стамбула, четверо убиты, более 30 пострадавших – видео (18+)

На многолюдном пешеходном проспекте Истикляль в Стамбуле произошел взрыв, много людей пострадали. 

Читайте также:  Ядерный мир, тяжелая зима и крушение у техногигантов. Лучшие истории мира

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 