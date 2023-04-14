Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 14 апреля

1. СПЕЦНАЗ ГРУ РОССИИ ПОТЕРЯЛ 90-95% БОЙЦОВ В УКРАИНЕ, НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЙДЕТ ДО 10 ЛЕТ — WP. Российский спецназ потерял около 90-95% бойцов в войне против Украины, а на пополнение потерь уйдет до 10 лет (подробнее).

2. СБУ ПРИЗВАЛА ИЗБЕГАТЬ МАССОВЫХ СОБРАНИЙ НА ПАСХУ. ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ ДОПУСТИЛИ РАКЕТНУЮ АТАКУ. В Службе безопасности Украины призвали не посещать массовые собрания на Пасху, Воздушные силы допустили ракетную атаку в предстоящий религиозный праздник (подробнее).

3. КИТАЙ ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО НЕ БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬ ОРУЖИЕ РОССИИ ИЛИ УКРАИНЕ. ОБЕЩАЕТ КОНТРОЛЬ ВОЕННЫХ ТОВАРОВ. Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что КНР не будет поставлять оружие Украине или России (подробнее).

4. МАМАЯ УВОЛИЛИ С ДОЛЖНОСТИ МЭРА ПОЛТАВЫ – САП. Мэр Полтавы Александр Мамай уволен с должности во исполнение приговора суда (подробнее).

5. ЗЕЛЕНСКИЙ СМЕНИЛ НАЧАЛЬНИКА ЦЕНТРА СПЕЦОПЕРАЦИЙ "А" СБУ. Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Дусика с должности начальника Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защите участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ и назначил на его место Евгения Хмару (подробнее).

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Вадим Ребрина

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