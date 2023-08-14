Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 14 августа

1. Одесса. Россия била "Калибрами" и шахедами, от обломков ракет есть повреждения и пожары – фото. В течение ночи российские захватчики трижды атаковали Одессу и область, противовоздушная оборона отбила все атаки. В результате сбивания ракет обломки повредили здания в Одессе, есть пострадавшие, вспыхнули пожары (подробнее).

2. ВСУ уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 под Бахмутом – Воздушные силы. Утром 14 августа украинские защитники уничтожили российский вертолет на Бахмутском направлении (подробнее).

3. В Армении погиб глава дипмиссии Украины. Местные СМИ пишут, что он утонул на озере Севан. По данным спасательной службы Министерства внутренних дел страны, 13 августа спасатели получили сообщение о том, что в 25 метрах от берега озера Севан заметили в воде пропавшего во время купания мужчину (подробнее).

4. Валерий Шайтанов. Генерал-майор СБУ приговорен к 12 годам заключения за госизмену. Следователи утверждают, что Шайтанов находится на агентурной связи под псевдонимом "Бобыль" у полковника Федеральной службы безопасности РФ Игоря Егорова – последний под псевдонимом "Эльбрус" был одним из организаторов оккупации части Донбасса в 2014 году (подробнее).

5. США объявили о пакете военной помощи Украине на $200 млн – там преимущественно боеприпасы. Сегодня, 14 августа, государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о предоставлении Вашингтоном Украине нового пакета помощи на сумму $200 млн (подробнее).

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