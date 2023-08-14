П'ять головних новин України та світу на 19:00 14 серпня

1. Одеса. Росія била "Калібрами" та шахедами, від уламків ракет є пошкодження і пожежі – фото. Впродовж ночі російські загарбники тричі атакували Одесу та область, протиповітряна оборона відбила всі атаки. Унаслідок збиття ракет уламки пошкодили будівлі в Одесі, є постраждалі, спалахнули пожежі (детальніше).

2. ЗСУ знищили російський ударний гелікоптер Ка-52 під Бахмутом – Повітряні сили. Вранці 14 серпня українські захисники знищили російський гелікоптер на Бахмутському напрямку (детальніше).

3. У Вірменії загинув голова дипмісії України. Місцеві ЗМІ пишуть, що він потонув на озері Севан. За даними рятувальної служби Міністерства внутрішніх справ країни, 13 серпня рятувальники отримали повідомлення про те, що за 25 метрів від берега озера Севан помітили у воді чоловіка, який зник під час купання (детальніше).

4. Валерій Шайтанов. Генерал-майора СБУ засудили до 12 років ув'язнення за держзраду. Слідчі стверджують, що Шайтанов перебуває на агентурному зв'язку під псевдонімом "Бобиль" у полковника Федеральної служби безпеки РФ Ігоря Єгорова — останній під псевдонімом "Ельбрус" був одним з організатором окупації частини Донбасу у 2014 році (детальніше).

5. США оголосили про пакет військової допомоги Україні на $200 млн – там переважно боєприпаси. Сьогодні, 14 серпня, державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про надання Вашингтоном Україні нового пакета допомоги на суму $200 млн (детальніше).

Читайте також тексти дня:

Через зміну погоди болить голова, хочеться спати: чому і що робити, радять лікарка й вчена

Ебру, шибарі та чайні церемонії. Чому під час війни важливо мати хобі

"Україна виграла інфовійну". Батько уанету Ольшанський про вплив медіа та майбутнє соцмереж

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.