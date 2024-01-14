Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 14 января

Совещание в Давосе (Фото - EPA)

1. Шмыгаль: Украина рассчитывает на договоры безопасности еще с 30 странами, кроме Британии. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Украина надеется подписать соглашения о партнерстве в сфере безопасности еще с 30 странами. По его словам, следующими будут страны, которые поддержали "Совместную декларацию о поддержке Украины", среди них – государства G7 (детальнее).

2. В Давосе стартовал четвертый раунд переговоров об окончании войны на условиях Украины. В Давосе началась четвертая встреча советников по национальной безопасности и внешней политике по вопросу принципов восстановления мира в Украине. Количество представленных стран и международных организаций по сравнению с октябрьской встречей на Мальте увеличилось на 20% – с 66 до 81. Повестка дня встречи - вывод российских войск, восстановление справедливости, экологическая безопасность, недопущение эскалации и повторения войны, подтверждение окончания войны (детальнее).

3. Конгресс США на неделе проголосует за временный федеральный бюджет – Politico. В результате переговоров между фракциями выработан план, который предполагает выделение средств на продолжение функционирования федеральных учреждений до 1 марта, а в отдельных случаях до 8 марта (детальнее).

4. У Дании новый король – Фредерик X. 14 января во дворце Кристиансборг в Копенгагене королева Маргрете II подписала официальное отречение от престола. После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен провозгласила новым королем наследника престола Фредерика X (детальнее).

5. Румынские фермеры возобновили блокаду пункта пропуска "Сирет – Порубное". От представителей пограничной полиции Румынии поступила информация о возобновлении блокировки движения грузовых транспортных средств в направлении пункта пропуска "Сирет" (детальнее).

Читайте также главные публикации дня на LIGA.net: