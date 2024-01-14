Конгресс США на неделе проголосует за временный федеральный бюджет – Politico

По плану предполагается выделение средств на функционирования федеральных учреждений США до 1 марта, в отдельных случаях до 8 марта

Капитолий (Фото - EPA)

Конгрессмены от обеих партий согласовали проект очередного временного бюджета правительства США. Голосование по нему пройдет уже на следующей неделе, сообщает Politico со ссылкой на свои источники.

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В результате переговоров между фракциями выработан план, который предполагает выделение средств на продолжение функционирования федеральных учреждений до 1 марта, а в отдельных случаях до 8 марта.

Для предотвращения шатдауна (приостановки работы федеральных служб из-за отсутствия финансирования) законопроект должен быть принят до 19 января. По данным издания, Конгресс проведет голосование по проекту на следующей неделе.

8 января лидеры демократов Чак Шумер и республиканцев Майк Джонсон объявили, что фракции договорились сформировать бюджет до конца фискального года в размере $1,66 трлн, включая $886 млрд на оборону.

Бюджетные переговоры ведутся отдельно от рассмотрения многомиллиардного запроса Белого дома на помощь Украине, Израилю и Тайваню.

Предыдущий спикер Палаты представителей Кевин Маккарти осенью 2023 года был уволен с должности после того, как пошел на компромисс с демократами при принятии временного бюджета.

4 января Белый дом заявил, что у США закончились деньги на финансирование военной помощи Украине, поэтому Конгресс должен срочно одобрить новый пакет поддержки.

Дмитрий Кулеба говорил, что "8 января возвращается с каникул Сенат, 9 января выходит Палата представителей, и, без преувеличения, в любой следующий день может быть принято решение" о деньгах для Украины.

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