Конгресс США на неделе проголосует за временный федеральный бюджет – Politico
Конгрессмены от обеих партий согласовали проект очередного временного бюджета правительства США. Голосование по нему пройдет уже на следующей неделе, сообщает Politico со ссылкой на свои источники.
В результате переговоров между фракциями выработан план, который предполагает выделение средств на продолжение функционирования федеральных учреждений до 1 марта, а в отдельных случаях до 8 марта.
Для предотвращения шатдауна (приостановки работы федеральных служб из-за отсутствия финансирования) законопроект должен быть принят до 19 января. По данным издания, Конгресс проведет голосование по проекту на следующей неделе.
8 января лидеры демократов Чак Шумер и республиканцев Майк Джонсон объявили, что фракции договорились сформировать бюджет до конца фискального года в размере $1,66 трлн, включая $886 млрд на оборону.
Бюджетные переговоры ведутся отдельно от рассмотрения многомиллиардного запроса Белого дома на помощь Украине, Израилю и Тайваню.
Предыдущий спикер Палаты представителей Кевин Маккарти осенью 2023 года был уволен с должности после того, как пошел на компромисс с демократами при принятии временного бюджета.
- 4 января Белый дом заявил, что у США закончились деньги на финансирование военной помощи Украине, поэтому Конгресс должен срочно одобрить новый пакет поддержки.
- Дмитрий Кулеба говорил, что "8 января возвращается с каникул Сенат, 9 января выходит Палата представителей, и, без преувеличения, в любой следующий день может быть принято решение" о деньгах для Украины.
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