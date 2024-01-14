Конгрес США на тижні проголосує за тимчасовий федеральний бюджет – Politico

За планом передбачається виділення коштів на функціонування федеральних установ США до 1 березня, в окремих випадках до 8 березня

Капітолій (Фото - EPA)

Конгресмени від обох партій узгодили проєкт чергового тимчасового бюджету уряду США. Голосування щодо нього пройде вже наступного тижня, повідомляє Politico із посиланням на свої джерела.

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Внаслідок переговорів між фракціями вироблено план, який передбачає виділення коштів на продовження функціонування федеральних установ до 1 березня, а у окремих випадках до 8 березня.

Для запобігання шатдауну (зупинення роботи федеральних служб через відсутність фінансування) законопроєкт має бути прийнятий до 19 січня. За даними видання, Конгрес проведе голосування цього проєкту наступного тижня.

8 січня лідери демократів Чак Шумер і республіканців Майк Джонсон оголосили, що фракції домовилися сформувати бюджет до кінця фіскального року в розмірі $1,66 трлн, включаючи $886 млрд на оборону.

Бюджетні переговори ведуться окремо від розгляду багатомільярдного запиту Білого дому на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Попереднього спікера Палати представників Кевіна Маккарті восени 2023 року було звільнено з посади після того, як пішов на компроміс з демократами при прийнятті тимчасового бюджету.

4 січня Білий дім заявив, що США закінчилися гроші на фінансування військової допомоги Україні, тому Конгрес повинен терміново схвалити новий пакет підтримки.

Дмитро Кулеба говорив, що "8 січня повертається з канікул Сенат, 9 січня виходить Палата представників, і, без перебільшення, у будь-який наступний день може бути ухвалено рішення" про гроші для України.

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