П'ять головних новин України та світу на 19:00 14 січня

Нарада у Давосі (Фото - EPA)

1. Шмигаль: Україна розраховує на договори безпеки ще з 30 країнами, окрім Британії. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що Україна сподівається підписати угоди про партнерство у сфері безпеки ще з 30 країнами. За його словами, наступними будуть країни, які підтримали "Спільну декларацію про підтримку України", серед них – держави G7 (детальніше).

2. У Давосі стартував четвертий раунд переговорів про закінчення війни на умовах України. У Давосі розпочалася четверта зустріч радників із національної безпеки та зовнішньої політики щодо принципів відновлення миру в Україні. Кількість представлених країн та міжнародних організацій проти жовтневої зустрічі на Мальті збільшилася на 20% – з 66 до 81. Порядок денний зустрічі – виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації та повторення війни, підтвердження закінчення війни (детальніше).

3. Конгрес США тижня проголосує за тимчасовий федеральний бюджет – Politico. У результаті переговорів між фракціями вироблено план, який передбачає виділення коштів на продовження функціонування федеральних установ до 1 березня, а в окремих випадках до 8 березня (детальніше).

4. У Данії новий король – Фредерік X. 14 січня у палаці Крістіансборг у Копенгагені королева Маргрете II підписала офіційне зречення престолу. Після цього прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен проголосила новим королем спадкоємця престолу Фредеріка X (детальніше).

5. Румунські фермери відновили блокаду пункту пропуску "Сірет – Порубне". Від представників прикордонної поліції Румунії надійшла інформація про поновлення блокування руху вантажних транспортних засобів у напрямку пункту пропуску "Сірет" (детальніше).

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