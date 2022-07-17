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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 17 июля

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2022, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 17 июля - Фото
Главное за день

1. САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ РАБОТАЮТ, ЕВРОСОЮЗУ НЕОБХОДИМО СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ТЕРПЕНИЕ – БОРРЕЛЬПо словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, одна из основных принятых санкций – к концу 2022 года прекратить закупать 90% поставок нефти ЕС у России (подробнее). 

2. ГРУЗОВОЙ САМОЛЕТ АНТОНОВ АН-12 РАЗБИЛСЯ НА СЕВЕРЕ ГРЕЦИИ – REUTERSГрузовой самолет Антонов Ан-12 с восемью людьми на борту разбился недалеко от города Кавала на севере Греции поздно вечером 16 июля, сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение и греческих пожарных (подробнее).

3. РОССИЯ УКРЕПЛЯЕТ ОБОРОНУ НА ЮГЕ ИЗ-ЗА УГРОЗЫ КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ ВСУ – РАЗВЕДКА БРИТАНИИ. В рамках укрепления оборонительных позиций на юге россияне перемещают живую силу, технику и средства обороны в районе между Мариуполем и Запорожской областью,  а также в Херсоне. В Мелитополе оккупанты усиливают меры безопасности (подробнее).

4. ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ СКАНДАЛ. ХОРВАТИЯ НЕ ПРОПУСТИЛА ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ ПРЕЗИДЕНТА СЕРБИИПрезидент Сербии Александр Вучич хотел в воскресенье посетить Хорватию с частным визитом, но его не пропустили через границу (подробнее).

5. ЗАПАДНЫХ ЗАПАСОВ ВООРУЖЕНИЙ НЕ ХВАТИТ НА ДЛИТЕЛЬНУЮ ВОЙНУ – ГЛАВА NORTHROP GRUMMAN. Западные страны не создавали запасов вооружений на длительные и интенсивные военные действия, поэтому компаниям по производству оружия нужны новые ориентиры от военных ведомств, заявила исполнительный директор  компании Northrop Grumman Кэти Уорден (подробнее).

Оксана Житнюк
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