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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 18 сентября

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2021, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 18 сентября - Фото

1. "УЖАСНАЯ ОШИБКА". ПЕНТАГОН ПРИЗНАЛ, ЧТО НАНЕС УДАР ПО ГРАЖДАНСКИМ, А НЕ ПО СМЕРТНИКУ ИГ. Пентагон признал, что в результате удара американского беспилотника в Кабуле 29 августа 2021 года погибли только мирные жители, а не террорист-смертник (подробнее).

2. СУДЕБНАЯ РЕФОРМА. ВЫСШИЙ СОВЕТ ПРАВОСУДИЯ НАЗНАЧИЛ КОНКУРСНУЮ КОМИССИЮ ПО ОТБОРУ ВККС. Высший совет правосудия назначил первый состав конкурсной комиссии, которая выберет членов Высшей квалификационной комиссии судей (подробнее).

3. РОССИЙСКАЯ СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ В УКРАИНЕ, ПОДОЖДИТЕ – ДАНИЛОВ. Российская сеть супермаркетов Mere, которая запустилась в Украине, прекратит свою работу, сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов. Ранее он заявлял, что информация о работе Mere в Украине – фейк (подробнее).

4. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОРОНАВИРУСОМ ПРЕВЫШАЕТ НОРМУ ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ, КРОМЕ ТРЕХ ОБЛАСТЕЙ – МОЗ. Во всех областях Украины, кроме Закарпатской, Кировоградской и Николаевской, превышен показатель уровня заболеваемости коронавирусом (подробнее).

5. ТАЛИБЫ В АФГАНИСТАНЕ ЗАПРЕТИЛИ ДЕВОЧКАМ ПОСЕЩАТЬ СРЕДНЮЮ ШКОЛУ. В Афганистане Талибан разрешил вернуться на уроки в среднюю школу только мальчикам и учителям-мужчинам. Девочкам посещать занятия запретили (подробнее).

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Вадим Ребрина
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