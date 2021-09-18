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"Ужасная ошибка". Пентагон признал, что нанес удар по гражданским, а не по смертнику ИГ

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2021, 07:48
Удар беспилотника США в Кабуле 29 августа 2021 года (Фото – скриншот из видео)

Пентагон признал, что в результате удара американского беспилотника в Кабуле 29 августа 2021 года погибли только мирные жители, а не террорист-смертник, сообщает BBC.

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Удар по автомобилю афганца Замайри Ахмади был нанесен через несколько дней после теракта в аэропорту Кабула. Погибли не менее девяти человек, в том числе семеро детей.

По словам генерала Центрального командования США Кеннета Маккензи, разведка отслеживала Toyota Corolla Ахмади в течение восьми часов, предполагая, что она связана с боевиками местного отделения Исламского государства.

Автомобиль был замечен на территории, которую американцы связывали с ИГ, его перемещения соответствовали другим разведданным о планах террористов напасть на аэропорт.

Удар был нанесен в тот момент, когда Ахмади подъехал к своему дому, находящемуся в 3 км от аэропорта Кабула, и в его автомобиль загружали емкости с водой. Американские военные приняли их за взрывчатку.

Один из погибших, Ахмад Насер, был переводчиком у американских военных, Ахмади сотрудничал с гуманитарными международными организациями. У них были визы, разрешающие въезд в США, по словам их родственников, они подали прошение об эвакуации и ожидали телефонного звонка, чтобы ехать в аэропорт.

Министр обороны США Ллойд Остин назвал произошедшее ужасной ошибкой и признал, что расследование не нашло никаких связей Ахмади с ИГ, а его действия не несли никакой угрозы.

  • В апреле 2021-го США объявили о выводе войск из Афганистана. После этого Талибан начал активное наступление на правительственные войска.
  • 15 августа талибы без боя взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена". И.о главы МВД страны Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что переход власти пройдет мирно, а боевики якобы получили приказ не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством.
Денис Юдин
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авиаудар ошибка Афганистан Кабул беспилотник
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