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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 19 апреля

Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 19 апреля - Фото
19.04.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. В ПОЛИЦИИ РАССКАЗАЛИ О НАРУШЕНИЯХ КАРАНТИНА В ЦЕРКВЯХ. В Пасхальных службах участвовали 130 000 украинцев в 13 568 храмах по всей стране, большинство религиозных мероприятий прошло без нарушений карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса. Президент Зеленский поблагодарил украинцев и духовенство за сознательность (подробнее).

2. ПОЛИТИКА ИЗ ЕС ЗАПОДОЗРИЛИ В СВЯЗЯХ С РОССИЕЙ. Лидера правой нидерландской партии Форум за демократию Тьерри Боде, который в 2016 году выступил против подписания ассоциации Украина-ЕС и инициировал референдум по этому вопросу, заподозрили в связях с РФ (подробнее).

3. В МИНЗДРАВЕ ОБЪЯСНИЛИ ВСПЛЕСК ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19 В КОНЦЕ ЭТОЙ НЕДЕЛИ. Рост заболеваемости коронавирусом был вызван нарушениями карантина в церквях и расширением тестирования (подробнее).

4. МВД НАЗВАЛО ВЕРСИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ В ЖИТОМИРСКОЙ ОБЛАСТИ. В полиции рассматривают две версии возникновения пожаров в Житомирской области – суховеи и умышленный поджог (подробнее).

5. РЯД ШТАТОВ В США НАЧНУТ ОСЛАБЛЯТЬ КАРАНТИН В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ. По словам президента США Дональда Трампа, есть сигналы, которые показывают, что пик заболеваемости коронавирусом в стране пройден (подробнее).

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