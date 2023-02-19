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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 19 февраля

Цей матеріал також доступний українською
19.02.2023, 18:59
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 19 февраля - Фото
Последствия удара россиян по Дружковке (Фото: Telegram Павла Кириленко)

1. Китай может оказывать нелетальную помощь России. В США опасаются, что будет и оружие – NBC

Китай может предоставлять нелетальную помощь России для ведения войны против Украины, и в США опасаются, что далее КНР перейдет на поставки и летальной помощи, считают официальные лица США, осведомленные в вопросе.

2. Евросоюз срочно рассматривает возможность совместных закупок оружия для Украины – Reuters

Европейский Союз в срочном порядке изучает возможности стран-членов объединиться для закупки боеприпасов для помощи Украине. Ожидается, что министры иностранных дел ЕС обсудят идею совместных закупок 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на встрече в Брюсселе 20 февраля.

3. НАТО должно разработать гарантии безопасности для Украины к июлю – Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что союзники по НАТО должны завершить разработку гарантий безопасности для Украины, когда лидеры альянса встретятся на саммите в июле.

4. Россияне обстреляли село в Херсонской области, убили трех человек, осиротели дети

Утром 19 февраля российская армия массированным артиллерийским огнем покрыла село Бургунка Бериславского района, есть погибшие и раненые.

5. Кремль усиливает ядерный шантаж, чтобы сорвать визит Байдена в Европу – ГУР

Накануне визита Байдена в Европу в России начинаются масштабные учения стратегических ядерных сил. Разведка подтверждает, что Россия повышает готовность к пуску баллистических ракет морского и наземного базирования, а также крылатых ракет воздушного базирования.

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Сергій Бережний
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