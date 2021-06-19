Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 19 июня

1. "ЭТО НОНСЕНС". В БЕЛОМ ДОМЕ ОПРОВЕРГЛИ ИНФОРМАЦИЮ "О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ПОМОЩИ УКРАИНЕ". В Белом доме опровергли, что США приостановили оказание военной помощи Украине, хотя в публикациях американских СМИ сообщалось о приостановке выделения конкретного внепланового пакета помощи, сформированного в ответ на российскую эскалацию у украинских границ (подробнее).

2. ПЛАТО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ. ЗА СУТКИ В УКРАИНЕ СНОВА ВЫЯВИЛИ МЕНЬШЕ 1000 ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19. Вчера, 18 июня, в Украине выявили 852 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 967), выздоровели 2736 пациентов (2312) (подробнее).

3. ДЕЛО MH17. ПРОТИВ КРЕМЛЯ ДАЛ ПОКАЗАНИЯ ТЕРРОРИСТ, ВЫВОЗИВШИЙ "БУК" В РОССИЮ. По делу о сбитом Boeing-777 дал показания водитель тягача, перевозивший зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит самолет Boeing-777 над Донбассом. Примечательно, что свидетелем по делу он выступил со стороны обвинения – против России (подробнее).

4. "ГАДКО ПОСТУПИЛА". ЛУКАШЕНКО ЗАЯВИЛ, ЧТО БЕЛАРУСЬ НЕ БУДЕТ ПРИНИМАТЬ САМОЛЕТЫ ИЗ УКРАИНЫ. Беларусь не будет принимать самолеты из Украины, поскольку украинская сторона прекратила авиасообщение с беларуской (подробнее).

5. В ЯЛТЕ ИЗ-ЗА ПОТОПА ОДИН ЧЕЛОВЕК ПОГИБ, 18 ПОСТРАДАЛИ. В КАБМИНЕ ОБВИНЯЮТ ОККУПАНТОВ. В оккупированной Россией Ялте из-за дождей из берегов вышла река Водопадная, затопив город. Один человек погиб, один пропал без вести, 18 человек пострадали. В Минреинтеграции заявили, что причина ситуации — в том числе в преступных действиях оккупационной администрации (подробнее).

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Вадим Ребрина

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