Плато заболеваемости. За сутки в Украине снова выявили меньше 1000 заболевших COVID-19
Вчера, 18 июня, в Украине выявили 852 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 967), выздоровели 2736 пациентов (2312). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Госпитализирован 571 человек (сутками ранее – 585), 40 пациентов умерли (50).
Официально за 18 июня сделано 49 630 тестов на коронавирус (51 199 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных – 26 463 (25 888), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших – 8608 (9342), экспресс-тестов на антиген – 14 559 (15 969).
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 229 044 заболевших COVID-19, из них 2 150 708 выздоровели, 51 992 человека умерли.
Данные по Киеву и областям:
Киев – 202 (207 сутками ранее);
Винницкая – 13 (7);
Волынская – 32 (16);
Днепропетровская – 44 (50);
Донецкая – 23 (61);
Житомирская – 20 (27);
Закарпатская – 15 (9);
Запорожская – 42 (43);
Ивано-Франковская – 11 (6);
Киевская – 41 (54);
Кировоградская – 10 (10);
Луганская – 9 (14);
Львовская – 61 (38);
Николаевская – 44 (38);
Одесская – 33 (42);
Полтавская – 21 (30);
Ровенская – 21 (41);
Сумская – 19 (38);
Тернопольская – 6 (14);
Харьковская – 63 (68);
Херсонская – 30 (23);
Хмельницкая – 32 (35);
Черкасская – 26 (46);
Черниговская – 10 (22);
Черновицкая – 24 (28).
Нет данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
- 16 июня Кабмин продлил карантин до 31 августа, но ослабил ограничения.
- 17 июня для жителей ОРДЛО и Крыма отменили самоизоляцию и ПЦР-тесты на коронавирус.
- 18 июня в Украине был второй день рекорда по вакцинированным, в лидерах – Киев.
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