Плато заболеваемости. За сутки в Украине снова выявили меньше 1000 заболевших COVID-19

Вчера, 18 июня, в Украине выявили 852 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 967), выздоровели 2736 пациентов (2312). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Госпитализирован 571 человек (сутками ранее – 585), 40 пациентов умерли (50).

Официально за 18 июня сделано 49 630 тестов на коронавирус (51 199 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных – 26 463 (25 888), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших – 8608 (9342), экспресс-тестов на антиген – 14 559 (15 969).

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве (202), Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 229 044 заболевших COVID-19, из них 2 150 708 выздоровели, 51 992 человека умерли.

Данные по Киеву и областям:

Киев – 202 (207 сутками ранее);

Винницкая – 13 (7);

Волынская – 32 (16);

Днепропетровская – 44 (50);

Донецкая – 23 (61);

Житомирская – 20 (27);

Закарпатская – 15 (9);

Запорожская – 42 (43);

Ивано-Франковская – 11 (6);

Киевская – 41 (54);

Кировоградская – 10 (10);

Луганская – 9 (14);

Львовская – 61 (38);

Николаевская – 44 (38);

Одесская – 33 (42);

Полтавская – 21 (30);

Ровенская – 21 (41);

Сумская – 19 (38);

Тернопольская – 6 (14);

Харьковская – 63 (68);

Херсонская – 30 (23);

Хмельницкая – 32 (35);

Черкасская – 26 (46);

Черниговская – 10 (22);

Черновицкая – 24 (28).

Нет данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

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Дарья Мостовая

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