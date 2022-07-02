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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 2 июля

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2022, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 2 июля - Фото
Главное за день

1. В БЕЛАРУСИ ВРУЧАЮТ ПОВЕСТКИ, ВРАЧАМ ЗАПРЕТИЛИ УЕЗЖАТЬ ЗА ГРАНИЦУ: СВОДКА ГЕНШТАБА ВСУ. В Беларуси продлили учения около границ с Украиной, вручают повестки и запретили врачам выезжать за границу (подробнее).

2. ЕВРОКОМИССИЯ НАМЕРЕНА РАЗРЕШИТЬ РОССИИ ТРАНЗИТ В КАЛИНИНГРАД – SPIEGEL. Еврокомиссия намерена разрешить России ввозить в Калининград товары, попавшие под санкции, но ограничит объемы их перевозки (подробнее).

3. МВД ОБ УСИЛЕНИИ БЛОКПОСТОВ: ВОЗМОЖНО ПРОНИКНОВЕНИЕ ДИВЕРСАНТОВ ИЗ БЕЛАРУСИ. В Украине усилили режим контроля на блокпостах из-за угрозы проникновения диверсионно-разведовательных групп с территории Беларуси (подробнее).

4. ЛИСИЧАНСК НЕ ОКРУЖЕН РОССИЯНАМИ, ВОКРУГ ГОРОДА ИДУТ ОЖЕСТОЧЕННЫЕ БОИ – СПИКЕР НАЦГВАРДИИ. Вокруг Лисичанска продолжаются ожесточенные бои, однако город не окружен российскими оккупантами (подробнее).

5. "ПОМОГЛИ С ЭВАКУАЦИЕЙ". ВСУ УНИЧТОЖИЛИ ОСТАТКИ ТЕХНИКИ РОССИЯН НА ОСТРОВЕ ЗМЕИНЫЙ – ВИДЕО. Вооруженные Силы Украины уничтожили остатки техники российских оккупантов на острове Змеиный при помощи БПЛА Bayraktar (подробнее).

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Вадим Ребрина
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