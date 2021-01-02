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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 2 января

02.01.2021, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 2 января - Фото

1. КОРОНАВИРУС. ЗА ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ГОДА В УКРАИНЕ ВЫЯВИЛИ 5000 НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ. Вчера, 1 января, в Украине выявили 5 038 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 9432), выздоровели 2 606 пациентов (сутками ранее – 9 432) (подробнее).

2. В ОФИСЕ ПРЕЗИДЕНТА АНОНСИРОВАЛИ ВИЗИТ МАКРОНА В УКРАИНУ. Президент Франции Эмманюэль Макрон может посетить Украину с официальным визитом в первой половине 2021 года (подробнее).

3. ОТРАВИТЕЛИ НАВАЛЬНОГО. BELLINGCAT ОПУБЛИКУЕТ ВЕРСИИ О ЕЩЕ ТРЕХ УБИЙСТВАХ ФСБ – ГРОЗЕВ. В ближайшие две недели расследовательская группа Bellingcat опубликует данные о трех возможных отравлениях, которые могли совершить сотрудники ФСБ России (подробнее).

4. ФАРМКОМПАНИЯ ИЗ ХАРЬКОВА ХОЧЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ В УКРАИНЕ РОССИЙСКУЮ ВАКЦИНУ – МЕДВЕДЧУК. Харьковская фармацевтическая компания Биолек якобы подала заявку в Министерство здравоохранения и Государственный экспертный центр Минздрава на регистрацию в Украине российской вакцины Спутник V (подробнее).

5. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДТВЕРДИЛО: НОВЫЙ ШТАММ КОРОНАВИРУСА ИЗ БРИТАНИИ НАМНОГО БОЛЕЕ ЗАРАЗЕН. Новое исследование ученых из Имперского колледжа Лондона подтвердило, что новый штамм COVID-19 намного заразнее, чем предыдущая версия вируса. Однако предварительные результаты свидетельствуют, что вакцина должна работать и против нового штамма (подробнее).

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Вадим Ребрина
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