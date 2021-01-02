Отравители Навального. Bellingcat опубликует версии о еще трех убийствах ФСБ – Грозев

В ближайшие две недели расследовательская группа Bellingcat опубликует данные о трех возможных отравлениях, которые могли совершить сотрудники ФСБ России. Об этом в эфире российского радио Эхо Москвы сообщил журналист Христо Грозев.

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Гипотезы об отравлениях появились после публикации Грозевым данных о путешествиях по России предполагаемых сотрудников ФСБ, которые по версии Bellingcat входят в группу, отравившую российского оппозиционера Алексея Навального нервно-паралитическим ядом Новичок.

Источником версий послужили сообщения пользователей интернета, оставленные в Twitter и Facebook Грозева после публикации, в самом файле с данными и в личных сообщениях Грозеву.

"Есть как минимум три дополнительные обоснованные гипотезы о возможных убийствах, из них трое реально убитых и две попытки", – заявил Грозев.

По словам Грозева, осталось провести самую ответственную часть работы – убедиться в обоснованности версий. "Меня беспокоит, чтобы не вбрасывать имена убитых, в которых мы не уверены, потому что это будет очень тяжело для родственников", – подчеркнул Грозев.

В то же время он спрогнозировал, что новые версии будут опубликованы в течение максимум двух недель.

14 декабря было опубликовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel. В нем говорилось, что Навального отравили восемь сотрудников ФСБ, которые систематично сопровождали его во время поездок.

21 декабря Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, которого назвал сотрудником ФСБ Кудрявцевым. На записи собеседник Навального подтверждает, что помогал уничтожить свидетельства отравления оппозиционера.

В ФСБ назвали запись разговора подделкой и провокацией.

Денис Юдин

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