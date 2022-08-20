Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 20 августа

1. В СЕВАСТОПОЛЕ – УДАР ПО ШТАБУ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА РФ, ЕЩЕ ВЗРЫВЫ В КРЫМУ: ВИДЕО С ДРОНОМ. 20 августа, примерно в 08:17, в районе штаба Черноморского флота РФ в Севастополе, во временно оккупированном россиянами Крыму прогремел взрыв. Местные паблики в соцсетях и подконтрольные врагу СМИ пишут о "сильном хлопке" и выкладывают видео и фото с дымовым "грибом" после того, как там был замечен пролет беспилотника (подробнее).

2. ПВО В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ СБИЛА УТРОМ ЧЕТЫРЕ РАКЕТЫ "КАЛИБР" РОССИЙСКИХ ОККУПАНТОВ. Около 09:20 в Днепре прогремели взрывы, сработала система противовоздушной обороны над городом (подробнее).

3. РОССИЙСКИЕ ОККУПАНТЫ НАНЕСЛИ УДАР ПО ЖИЛОЙ МНОГОЭТАЖКЕ В ВОЗНЕСЕНСКЕ НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ. Российские оккупанты нанесли удар по жилой многоэтажке в Вознесенске Николаевской области (подробнее).

4. УСИК — ДЖОШУА. ГДЕ И ВО СКОЛЬКО МОЖНО БЕСПЛАТНО ПОСМОТРЕТЬ ГЛАВНЫЙ БОКСЕРСКИЙ БОЙ ГОДА ВИДЕО. В ночь на 21 августа состоится бой-реванш между украинским чемпионом Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа за пояса по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе. Поединок пройдет в спортивном комплексе "Король Абдалла Спортс Сити" в Джидде, Саудовской Аравии (подробнее).

5. НА ЗАПАДЕ ЗАГОВОРИЛИ, ЧТО ВОЗМОЖНАЯ АВАРИЯ НА АЭС ИЗ-ЗА РОССИЯН – "5-Я СТАТЬЯ УСТАВА НАТО". На фоне российских провокаций на захваченной Запорожской АЭС и ядерного шантажа оккупантов, законодатели в Великобритании и США заговорили о том, что загрязнение радиацией территории стран НАТО в результате потенциальной аварии должно быть истолковано как нападение РФ на эти страны (подробнее).

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Вадим Ребрина

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