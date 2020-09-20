Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 20 сентября

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1. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ ВЫЯВИЛИ ПОЧТИ 3000 НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ ЗА СУТКИ. За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 2966 человек, выздоровели 758 пациентов. Всего с начала эпидемии в стране было выявлено 175 678 случаев коронавируса (подробнее).

2. ПРИЛОЖЕНИЕ TIK TOK ОСТАНЕТСЯ ДОСТУПНЫМ В США. ТРАМП ОДОБРИЛ СДЕЛКУ. Американские компании Oracle и Walmart станут владельцами 20% приложения, а китайская ByteDance сохранит в Tik Tok мажоритарную долю (подробнее).

3. ПРЕЗИДЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА ЗАЯВИЛ, ЧТО "АРМЕНИЯ ГОТОВИТСЯ К НОВОЙ БОЛЬШОЙ ВОЙНЕ". Ильхам Алиев отметил, что Армения наращивает силы около линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта (подробнее).

4. ПОКА ПАРЛАМЕНТ НЕ ИЗМЕНИТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ВЫБОРАХ, РОССИЯ БУДЕТ БЛОКИРОВАТЬ ВОПРОСЫ - КРАВЧУК. По словам главы украинской делегации в ТКГ, если Рада не изменит постановление, то это заблокирует обмен пленными и работу контактной группы (подробнее).

5. СЕГОДНЯ В БЕЛАРУСИ ПРОХОДИТ МАРШ СПРАВЕДЛИВОСТИ В РАМКАХ ПРОТЕСТОВ ПРОТИВ РЕЖИМА ЛУКАШЕНКО. Перед его началом в Минске закрыли метро, а также начались перебои в работе мобильного интернета. Ближе к вечеру силовики начали задерживать и разгонять протестующих (подробнее).

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Дарья Мостовая

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