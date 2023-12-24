Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 24 декабря, в канун Рождества

Последствия российского обстрела Херсона (Фото - Twitter Volodymyr Zelenskyy)

1. Рождественское поздравление президента – видео. Уже второй год, как украинцы узнали еще одну форму, еще одно измерение Рождества - Рождество во времена полномасштабной войны, сказал в рождественском видеообращении Владимир Зеленский. Он считает, что в этом году главным рождественским желанием будет скорейшее возвращение с победой тех, кто сегодня защищает Украину. "Чтобы вернулись все отцы, мужья, братья, дедушки. Матери, жены, сестры. Вернулись победителями. Все, кто сегодня встречает Святой вечер в окопах с оружием в руках, стоя на пути врага. Все наши воины света. Ангелы-хранители Украины, которые доказывают нам каждый день: добро победит, свет победит, надо обладать стойким духом, стойкой верой", – сказал он (детальнее).

2. Атаки на гражданские суда из Красного моря перекинулись на Аравийское. США обвинили Иран. 23 декабря дрон-камикадзе атаковал в Аравийском море, примерно в 370 км от побережья Индии, танкер Chem Pluto, который вез нефть из Саудовской Аравии. Министерство обороны США считает, что беспилотник был запущен из Ирана (детальнее).

3. Зеленский о ночной бомбардировке Херсона: пострадали школа, больницы, котельная, жилые дома. Российские войска в ночь на 24 декабря обстреляли центральную часть Херсона. Погибли, по последним данным, четыре человека, девять человек ранены, в том числе ребенок. Зеленский подчеркнул, что обстрел был неприкрыто террористическим: оккупанты сознательно били по гражданской инфраструктуре жизнеобеспечения, пострадали школа, больницы, котельная, жилые частные и многоэтажные дома (детальнее).

4. Польша разблокировала один из четырех пунктов пропуска на границе с Украиной. Польские фермеры прекратили акцию протеста перед пунктом пропуска "Медыка – Шегини". Ее могут возобновить после Нового года, а могут и не возобновить вообще, если получат письменное заявление премьер-министра Дональда Туска о том, что требования протестующих будут выполнены. Фермеры требуют, в частности, субсидий на кукурузу, дополнительных денег на кредиты ликвидности и сохранения сельскохозяйственного налога на текущем уровне в следующем году (детальнее).

5. Умеров обещает военным отдых или частичное увольнение: Демобилизация – после войны. Министр обороны Рустем Умеров заявил, что полная демобилизация для военнослужащих будет возможна только после окончания войны. Пока идет война, они смогут получить "отдых или частичное увольнение", сказал министр (детальнее).

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