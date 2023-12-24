Уже второй год, как украинцы узнали еще одну форму, еще одно измерение Рождества - Рождество во времена полномасштабной войны. Об этом сказал в рождественском видеообращении президент Владимир Зеленский.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Большой церковный праздник. Важный народный праздник. Семейный праздник. Рождество, которое всегда дарит надежду... Уже второй год, как мы узнали еще одну его форму, еще одно его измерение. Это Рождество во времена полномасштабной войны. Рождество, имеющее другое настроение, контекст, другой привкус", – сказал Зеленский.

Президент напомнил, что с этого года большинство граждан Украины будут праздновать Рождество в один день, а не с разрывом в две недели.

"Сегодня все украинцы – вместе... В одну дату, как одна большая семья, как одна нация, как одна, единая страна", – сказал он.

Зеленский считает, что в этом году главным рождественским желанием будет скорейшее возвращение с победой тех, кто сегодня защищает Украину.

"Чтобы вернулись все родители, мужья, братья, дедушки. Матери, жены, сестры. Вернулись победителями. Все, кто сегодня встречает Святой вечер в окопах с оружием в руках, стоя на пути врага. Все наши воины света. Ангелы-хранители Украины, которые доказывают нам каждый день: добро победит, свет победит, надо обладать стойким духом, стойкой верой", – сказал президент.

Читайте также: Украина защищает будущее Европы: поздравление с рождеством министра обороны Финляндии