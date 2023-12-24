Вже другий рік, як українці дізналися ще одну форму, ще один вимір Різдва – Різдво в часи повномасштабної війни. Про це сказав у різдвяному відеозверненні президент Володимир Зеленський.

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"Велике церковне свято. Важливе народне свято. Родинне свято. Різдво, яке завжди дарує надію... Уже другий рік, як ми дізналися ще одну його форму, ще один його вимір. Це Різдво в часи повномасштабної війни. Різдво, яке має інший настрій, контекст, інший присмак", – сказав Зеленський.

Президент нагадав, що з цього року більшість громадян України святкуватимуть Різдво одного дня, а не з розривом у два тижні.

"Сьогодні всі українці – разом... В одну дату, як одна велика родина, як одна нація, як одна, єдина країна", – сказав він.

Зеленський вважає, що цього року головним різдвяним бажанням буде якнайшвидше повернення з перемогою тих, хто сьогодні захищає Україну.

"Аби повернулись усі батьки, чоловіки, брати, дідусі. Матері, дружини, сестри. Повернулися переможцями. Усі, хто сьогодні зустрічає Святий вечір в окопах зі зброєю в руках, зустрічаючи ворога. Усі наші воїни світла. Янголи-охоронці України, які доводять нам щодня: добро переможе, світло переможе, треба мати стійкий дух, стійку віру", – сказав президент.

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