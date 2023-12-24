П'ять головних новин України та світу на 19:00 24 грудня, напередодні Різдва

Наслідки російського обстрілу Херсона (Фото - Twitter Volodymyr Zelenskyy)

1. Різдвяне привітання президента – відео. Вже другий рік, як українці дізналися ще одну форму, ще один вимір Різдва – Різдво за часів повномасштабної війни, сказав у різдвяному відеозверненні Володимир Зеленський. Він вважає, що цього року головним різдвяним бажанням буде якнайшвидше повернення з перемогою тих, хто сьогодні захищає Україну. "Щоб повернулися всі батьки, чоловіки, брати, дідусі. Матері, дружини, сестри. Повернулися переможцями. Усі, хто сьогодні зустрічає Святий вечір в окопах зі зброєю в руках, стоячи на шляху ворога. Всі наші воїни світла. Ангели-охоронці України, які доводять нам щодня: добро переможе, світло переможе, треба мати стійкий дух, стійку віру", – сказав він (детальніше).

2. Атаки на цивільні судна з Червоного моря перекинулися на Аравійське. США звинуватили Іран. 23 грудня дрон-камікадзе атакував в Аравійському морі, приблизно за 370 км від узбережжя Індії, танкер Chem Pluto, який віз нафту із Саудівської Аравії. Міністерство оборони США вважає, що безпілотник був запущений з Ірану (детальніше).

3. Зеленський про нічне бомбардування Херсона: постраждали школа, лікарні, котельня, житлові будинки. Російські війська в ніч проти 24 грудня обстріляли центральну частину Херсона. Загинули, за останніми даними, четверо людей, дев'ятеро людей поранені, зокрема дитина. Зеленський підкреслив, що обстріл був неприкрито терористичним: окупанти свідомо били по цивільній інфраструктурі життєзабезпечення, постраждали школа, лікарні, котельня, житлові приватні та багатоповерхові будинки (детальніше).

4. Польща розблокувала один із чотирьох пунктів пропуску на кордоні з Україною. Польські фермери припинили акцію протесту перед пунктом пропуску "Медика – Шегіні". Її можуть поновити після Нового року, а можуть і не поновити взагалі, якщо отримають письмову заяву прем'єр-міністра Дональда Туска про те, що вимоги протестувальників будуть виконані. Фермери вимагають, зокрема, субсидій на кукурудзу, додаткових грошей на кредити ліквідності та збереження сільськогосподарського податку на поточному рівні наступного року (детальніше).

5. Умєров обіцяє військовим відпочинок чи часткове звільнення: Демобілізація – після війни. Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що повна демобілізація для військовослужбовців буде можлива лише після закінчення війни. Поки йде війна, вони зможуть отримати "відпочинок чи часткове звільнення", сказав міністр (детальніше).

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