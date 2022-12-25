Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 25 декабря
1. Бахмут. ВСУ замедлили продвижение оккупантов, РФ может инициировать паузу в боях — ISW
ВСУ замедлили продвижение россиян в районе Бахмута, противник может инициировать оперативную паузу, считают в Институте изучения войны (ISW).
2. Штайнмайер о мире с РФ: Нельзя поощрять захват земель и оставлять Украину с оккупантами
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что справедливый мир в Украине не должен поощрять захват территорий российскими оккупантами.
3. СНБО: РФ через пропаганду пытается принудить Украину к переговорам. В этот раз через Запад
Российская пропаганда активно продвигает тему переговоров РФ и Украины на условиях Кремля через западные медиа, сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.
4. Россия готовится передать Ирану истребители Су-35 – западная разведка
В западных разведслужбах считают, что Москва готовится передать Тегерану до 24 истребителей Су-35. Возможно, речь идет о самолетах, которые были изготовлены для Египта в рамках сделки, отмененной под давлением США.
5. Генштаб подтвердил удар по штабу оккупантов, где проводилось совещание офицеров
Генштаб в вечерней сводке подтвердил нанесенный в предыдущие дни удар по штабу оккупантов в районе Забарино Херсонской области, где проводилось совещание командного состава.
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