UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 25 декабря

Цей матеріал також доступний українською
25.12.2022, 18:59
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 25 декабря - Фото
Рождество в одном из подразделений ВСУ (Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ)

1. Бахмут. ВСУ замедлили продвижение оккупантов, РФ может инициировать паузу в боях — ISW

ВСУ замедлили продвижение россиян в районе Бахмута, противник может инициировать оперативную паузу, считают в Институте изучения войны (ISW).

2. Штайнмайер о мире с РФ: Нельзя поощрять захват земель и оставлять Украину с оккупантами

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что справедливый мир в Украине не должен поощрять захват территорий российскими оккупантами. 

3. СНБО: РФ через пропаганду пытается принудить Украину к переговорам. В этот раз через Запад

Российская пропаганда активно продвигает тему переговоров РФ и Украины на условиях Кремля через западные медиа, сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

4. Россия готовится передать Ирану истребители Су-35 – западная разведка

В западных разведслужбах считают, что Москва готовится передать Тегерану до 24 истребителей Су-35. Возможно, речь идет о самолетах, которые были изготовлены для Египта в рамках сделки, отмененной под давлением США.

5. Генштаб подтвердил удар по штабу оккупантов, где проводилось совещание офицеров

Генштаб в вечерней сводке подтвердил нанесенный в предыдущие дни удар по штабу оккупантов в районе Забарино Херсонской области, где проводилось совещание командного состава.

Читайте также: 

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 