Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 25 мая

1. Россия ночью атаковала Украину 36 дронами Shahed-136. Целью был запад. Украинская противовоздушная оборона сбила все 36 дронов-камикадзе Shahed-136, которые были запущены россиянами в ночь на 25 мая, сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

2. Минобороны: Вагнер заменили кадровыми войсками у Бахмута, под Купянском РФ пытается взять плацдарм. В пригороде Бахмута российские оккупанты заменили подразделения террористов группы Вагнера на регулярные армейские отряды, однако в самом городе пока остаются "вагнеровцы", заявила заместитель главы Минобороны Анна Маляр.

3. Глава Пентагона на Рамштайне: Украине больше всего нужны радары, снаряды, амуниция и ПВО. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что на сегодняшнем "Рамштайне" партнеры будут обсуждать текущие потребности Сил обороны Украины, и что сегодня Украина "больше всего" нуждается в радарах, амуниции, ПВО и артиллерийских снарядах калибра 155 мм.

4. Бахмут. Украина освободила из плена 106 военных – видео. Украина освободила из плена 106 военных на Бахмутском направлении: восемь офицеров и 98 военнослужащих рядового и сержантского состава. 98 бойцов из состава Вооруженных Сил, 21 – из территориальной обороны, семь – из Госпогранслужбы, один – из Государственной специальной службы транспорта.

5. Появились кадры, как украинский дрон поражает корабль "Иван Хурс" ЧФ России – видео. В сети появилось видео момента, как украинский морской дрон поражает разведывательный корабль Черноморского флота России "Иван Хурс". На записи с камеры дрона зафиксировано, как он под обстрелом приближается к кораблю, подходит вплотную к борту корабля и видео прерывается – это значит, что дрон поразил цель.

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